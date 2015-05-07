Необходимо скопировать сайт и разместить его на хостинге.

Необходимо скопировать одностраничник (страница с текстом и ссылками на основной сайт) и разместить его на хостинге на зарегистрированном домене. Также необходимо убрать все лишние скрипты и счетчики, настроить ссылки на всей странице, кот ведут на продающий сайт, установить счетчик Яндекс Метрики на странице. Данные для входа на хостинг и адрес копируемой страницы и счетчик в личку.