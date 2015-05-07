Необходимо скопировать сайт и разместить его на хостинге.

$12
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок158 просмотров

Необходимо скопировать одностраничник (страница с текстом и ссылками на основной сайт) и разместить его на хостинге на зарегистрированном домене. Также необходимо убрать все лишние скрипты и счетчики, настроить ссылки на всей странице, кот ведут на продающий сайт, установить счетчик Яндекс Метрики на странице.  Данные для входа на хостинг и адрес копируемой страницы и счетчик в личку.

10 лет назад
molottora39
Максим 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$12
1 день

Заявки фрилансеров

cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад