Програмно создать заказ в Magento на основе таблицы

Есть таблица импортированная с другого сайта.

Нужно на основе неё создать sales order. Используя классы Magento.

В таблице id одного product и email, address покупателя.

Если покупателя нет с таким емейлом, нужно создать нового и соединить с заказом.

После выполнения будет другая работа. Ищу долгосрочное сотрудничество.