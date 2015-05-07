По непонятной причине не работает модуль приема заявок. Также надо добавить на сайт карту . Карта не должна зумиться при попадании на нее курсора во время скроллинга страницы (образец требуемой карты на ...
Програмно создать заказ в Magento на основе таблицы
Есть таблица импортированная с другого сайта.
Нужно на основе неё создать sales order. Используя классы Magento.
В таблице id одного product и email, address покупателя.
Если покупателя нет с таким емейлом, нужно создать нового и соединить с заказом.
После выполнения будет другая работа. Ищу долгосрочное сотрудничество.
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