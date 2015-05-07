Програмно создать заказ в Magento на основе таблицы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка89 просмотров

Есть таблица импортированная с другого сайта.

Нужно на основе неё создать sales order. Используя классы Magento.

В таблице id одного product и email, address покупателя.

Если покупателя нет с таким емейлом, нужно создать нового и соединить с заказом.

После выполнения будет другая работа. Ищу долгосрочное сотрудничество.

Magento
10 лет назад
magemore
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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