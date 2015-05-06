SteamBotTrader

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка126 просмотров

Здравствуйте. Есть готовый CMS по продажи вещей Steam, работает простыми запросами в MySQL.

1. Связать NodeSteam к CMS

2.Сделать так что бы, после оплаты предмета, предмет отправился клиенту (который оплатил вещь), например: Купил Random Mythical, то должно будет отправить рандомный мистикол

3. Написать крон,который естественно будет запускать бота каждые 5 минут

MySQL
10 лет назад
evilgamers147
Дастан 
34 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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