Нужно добавить в форму обратной связи на Wordpress функционал, предлагающий возможные ответы. Варианты ответов - это по сути ссылки на статьи. Анкором ссылки является название статьи. Варианты ответов подгружаются аяксом автоматически через 1-2 секунды после ...
Создание парсера HTML-JSON
Требуется преобразовать разные по структуре html статьи в JSON блоки по определенным правилам
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $10
Нужен специалист по престашоп, работа в админке, нужно добавить поле товара в таблицу вывода товаров в админке так же добавить фильтр по этому полю.Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Нeобходимо сдeлать таблицу, которая будeт считать, Оставляйте свой скайп те кто готов приступить сейчас, бюджет компании 3000 рублейВеб-программирование13 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходим скрипт, который будет парсить новости с новостных таблоидов с добавлением полученной новости в бд MySQL. Парсить необходимо в следующем объеме: адрес новости, раздел новости, заголовок новости, текст новости, картинка новости. Картинка перезаливается на хост ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен калькулятор на сайт подобный http://r-reshetki.ru/calculator/ Все тоже самое, опции и цены одинаковые. Пишите пожалуйста вашу стоимость, сроки. Оплата по факту.Завершен10 лет назад
Нужно сделать активной вкладку http://ubi-hall.com.ua/html/fotogallery.html Фотогалерея http://prntscr.com/727wvg Чтобы она была активной и вела на ссылку http://ubi-hall.com.ua/html/fotogallery.html если пользователь находится на любой внутренней странице фотогалереи . Сразу пишем по цене и ...Завершен10 лет назад
- $60
Примеры будут приводиться из нашего старого калькулятора на основе Opencart Модуль должен быть устанавливаемый с последующей возможностью установить его на 2х магазинах без вмешательства программистов версия Magento 1.9.0.1 Shiping methods calculator 1.1 ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Необходимо доработать сайт на wordpress От вас требуется хорошее знание wordpress,быть на связи,оперативно решать поставленные задачи по сайту, рассчитываться по факту потраченного времени либо по предварительной оценке. Расчет в рублях.Пишите стоимость часа.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется доработать фильтр на WP.Завершен10 лет назад
Необходимо доработать скрипт, раздел партнерки. Доработка состоит в изменении редиректа каталог-товар, а именно при получении реф-ссылки редирект идет в каталог товаров, необходимо что бы редирект был непосредственно на товар. Предлагайте ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад