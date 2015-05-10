Калькулятор решеток на сайт

Я остался доволен сотрудничество с Александром. В ходе работ возник некоторый технически несложный, но специфический момент, про который забыли договориться при обсуждении стоимости работ. Я всё сделал и получил неожиданно большую прибавку к "зарплате". Спасибо, Александр! Буду ждать от Вас новых заказов.