Калькулятор решеток на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок183 просмотра

Нужен калькулятор на сайт подобный http://r-reshetki.ru/calculator/

Все тоже самое, опции и цены одинаковые.

Пишите пожалуйста вашу стоимость, сроки. Оплата по факту.

10 лет назад
Pokatilov
49 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Doodle
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$20
1 день
Реально отличный специалист! Движок Joomla знает как свои 5 пальцев.(У меня сайт на этом движке). Страничка с калькулятором была готова за 5 часов!!! Всем очень рекомендую!!!
Я остался доволен сотрудничество с Александром. В ходе работ возник некоторый технически несложный, но специфический момент, про который забыли договориться при обсуждении стоимости работ. Я всё сделал и получил неожиданно большую прибавку к "зарплате". Спасибо, Александр! Буду ждать от Вас новых заказов.

Заявки фрилансеров

Doodle
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад

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