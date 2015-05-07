Написать фильтр для интернет-магазина

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Закрыт2 заявки174 просмотра

Требуется написать фильтр выбора товара по цвету для интернет магазина, работающего под управлением UMI CMS

10 лет назад
i-safronov
Игорь 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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