Написать фильтр для интернет-магазина

Здравствуйте. Нужен хороший php программист. Есть сайт rospravosudie.com/ . Нужно сделать подобный поиск как на нем. Поиск должен осуществляться внутри сайта, то есть нужно написать парсер. Выбирать много, поэтому нужно будет много потоков выборки данных. ...