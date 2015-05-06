Возможности админки *Добавлять меропрятия в календарь *устанавливать цену на билеты (есть различные категории билетов) *отмечать билеты как забронированные (при покупке на месте или брони по телефону) Возможности фронтенда *просмотр календаря ...
Парсер и реализация поиска
Здравствуйте. Нужен хороший php программист. Есть сайт rospravosudie.com/ . Нужно сделать подобный поиск как на нем. Поиск должен осуществляться внутри сайта, то есть нужно написать парсер. Выбирать много, поэтому нужно будет много потоков выборки данных. Всего статей 81 миллион, для теста хватит 10%. Пока будет достаточно только реализовать парсер, чтобы данные были визуально видны, потом остальное. Общий бюджет проекта 25 тысяч рублей.
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