Парсер и реализация поиска

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Закрыт4 заявки123 просмотра

Здравствуйте. Нужен хороший php программист. Есть сайт rospravosudie.com/ . Нужно сделать подобный поиск как на нем. Поиск должен осуществляться внутри сайта, то есть нужно написать парсер. Выбирать много, поэтому нужно будет много потоков выборки данных. Всего статей 81 миллион, для теста хватит 10%. Пока будет достаточно только реализовать парсер, чтобы данные были визуально видны, потом остальное. Общий бюджет проекта 25 тысяч рублей.

Оставляйте скайп для связи.

PHP
10 лет назад
raulgonsales6
29 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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