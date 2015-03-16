Есть корпоративный сайт на Drupal. Необходимо адаптировать его под корректное отображение на мобильных устройствах.
Второй язык Symphony
Добрый день нужно сделать второй язык чтобы был на сайте harpoon.com.ua. Движок symphony. готовь предоставить все что нужно. Спасибо
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