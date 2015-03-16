Второй язык Symphony

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка83 просмотра

Добрый день нужно сделать второй язык чтобы был на сайте harpoon.com.ua. Движок symphony. готовь предоставить все что нужно. Спасибо

10 лет назад
hudikv
41 год
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработки Лендинга на Simpla cms

    1)Интеграция с системой доставки(расчет стоимости) 2)Сменить форму заказа в один клик на оформление заказа на странице.С автоматическим расчетом стоимости доставки. 3)Вывод городов доставки из интеграции в список городов доставки на морде сайта.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Настроить ошибки в скриптах на сайте

    На сайте (vd-tikhvin.ru) есть версия для слабовидящих - http://vd-tikhvin.ru/index.php?template=accessibility . В этой версии не работают верхние кнопки (шрифт, цвет фона и т.д.). Необходимо настроить корректную работу кнопок. Сроки: 1 день. Цена: 300 руб.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Last-Modified и If-Modified-Since на сайте

    Имеется сайт на Wordpress. Написать скрипт (было понятно, что и куда вставлять на сайт) , чтобы работали Last-Modified и If-Modified-Since на сайте. Сайт должен пройти положительную проверку на http://last-modified.com/ru/if-modified-since.html. Сервер хостера nginx/1.6.2

    NginxWordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Парсинг jameda.de - клиники

    Здесь список клиник германии http://www.jameda.de/arztsuche/?new_search=1&amp;gruppe=K&amp;fachgebiet=&amp;address=z.B.%20Berlin%20oder%20Haidhausen&amp;was=Klinik&amp;was_i=klinik&amp;address_i=&amp;was_sel=1 Нужно собрать информацию в базу mysql. Структура, названия полей - на ваше усмотрение. Картинки - в отдельную папку, в БД название файла. На ...

    MySQLSQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Скрипт

    $25

    Цель работы: Необходимо создать программный продукт (приложение, скрипт, etc.), который будет осуществлять считывание данных писем определенного аккаунта на почтовом сервере и записывать их в таблицу БД. Выходные данные: ...

    SQL
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание поиска по точному совпадению

    $100

    Поиск по артикулу 1. Артикул передается через GET – переменную. 2. Очищаем артикул от лишних знаков и переводим в верхний регистр. 3. Ищем в нашем списке товаров те товары у которых артикул точно совпадает с ...

    HTML
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется сделать сайт: дизайн+прикрепить скрипты

    $300

    Рассмотрим предложения с портфолио схожих веб-проектов. От вас примерная стоимость и срок изготовления. Мы агентство, заинтересованы в постоянном сотрудничестве, поэтому просьба указывать реальные цены, сроки исполнения и примеры выполненных работ. Особенности ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Скрипт отправки письма из формы

    Есть верстка http://srv106686.hoster-test.ru/pugach/ встроить в нее скрипт отправки письма на почту 1.Сделать отправку сообщений на электронный адрес после заполнения форм контактов на сайт 2.После отправки сообщений должно ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад