Парсинг jameda.de - клиники

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Завершен7 заявок255 просмотров

Здесь список клиник германии

http://www.jameda.de/arztsuche/?new_search=1&gruppe=K&fachgebiet=&address=z.B.%20Berlin%20oder%20Haidhausen&was=Klinik&was_i=klinik&address_i=&was_sel=1

Нужно собрать информацию в базу mysql.

Структура, названия полей - на ваше усмотрение.

Картинки - в отдельную папку, в БД название файла.

На выходе нужен sql dump, архив с фото и скрипт который все это собрал, со всеми зависимостями.

Страница клиники (скриншоты 1-7):

http://www.jameda.de/muenchen/gemeinschaftspraxen/praxisklinik-muenchen-west-orthopaedie-und-chirurgie-muenchen-west/uebersicht/70697635000_2/

http://www.jameda.de/kempten/kliniken/cambomed-klinik/uebersicht/71321768000_2/

- ссылка на страницу с которой спарсили информацию

- название

- лого

- карта (картинка)

- бейджи

- теги (в БД через разделитель)

- контакты - адрес, телефон, сайт (в отдельные поля БД)

- расписание (в отдельные поля БД)

- дата актуализации расписания

- к-во рекомендаций

- общая оценка

- статистика - % рекомендаций, к-во просмотров (в отдельные поля БД)

- выбор города (три отдельных поля БД, значения - через разделитель)

- тип учреждения (4 отдельных поля БД, значения - через разделитель, плюс тип клиники - в отдельное поле БД)

- специализация (значения - через разделитель, плюс специализация клиники - в отдельное поле БД)

- все фото клиники

- если есть - фоновая картинка города

Страница отзывов (скриншоты 8,9)

http://www.jameda.de/kempten/kliniken/cambomed-klinik/bewertungen/71321768000_2/

- ссылка на страницу с которой спарсили информацию

- рейтинг 1-6, количество голосов (в отдельные поля БД)

- отзывы: оценка, дата, заголовок, отзыв (в отдельные поля БД)

- оценки клиента: за что, рейтинг (в отдельные поля БД)

- оценки общие: за что, рейтинг (в отдельные поля БД)

- доп вопросы: за что, количество ответов, рейтинг (в отдельные поля БД)

Страницы описания клиники, специализации, услуг, о нас (скриншоты 10-12)

http://www.jameda.de/muenchen/gemeinschaftspraxen/praxisklinik-muenchen-west-orthopaedie-und-chirurgie-muenchen-west/uebersicht/70697635000_2/

http://www.jameda.de/muenchen/gemeinschaftspraxen/praxisklinik-muenchen-west-orthopaedie-und-chirurgie-muenchen-west/gruppe/info/70697635000_2/

http://www.jameda.de/muenchen/gemeinschaftspraxen/praxisklinik-muenchen-west-orthopaedie-und-chirurgie-muenchen-west/leistungen/info/70697635000_2/

http://www.jameda.de/muenchen/gemeinschaftspraxen/praxisklinik-muenchen-west-orthopaedie-und-chirurgie-muenchen-west/schwerpunkte/info/70697635000_2/

- текст (в отдельные поля БД)

Страница врача (скриншоты 13-15)

http://www.jameda.de/muenchen/gemeinschaftspraxen/praxisklinik-muenchen-west-orthopaedie-und-chirurgie-muenchen-west/gemeinschaftspraxis-aerzte/70697635000_2/

http://www.jameda.de/muenchen/aerzte/orthopaeden/dr-thierry-kponton/uebersicht/81248897_1/

- ссылка на страницу врача с которой спарсили информацию

- клиника в которой он работает

- имя

- фото

- адрес

- теги

- статистика отзывов - количество, % положительных (в отдельные поля БД)

- рейтинг 1-6, количество голосов (в отдельные поля БД)

- отзывы: заголовок, отзыв, оценка, дата, возраст, полезность отзыва, к-во голосов за отзыв, (в отдельные поля БД)

- оценки клиента: за что, рейтинг (в отдельные поля БД)

- оценки общие: за что, рейтинг (в отдельные поля БД)

- доп вопросы: за что, количество ответов, рейтинг (в отдельные поля БД)

архив скриншотов: https://www.dropbox.com/s/t8d7nshzhipcnzn/Archive.zip?dl=0

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MySQLSQL
10 лет назад
dtx
42 года
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

squirrel25
Виктор 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$50
5 дней
Это был сложный проект, но мы его побороли ) Рекомендую!
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squirrel25
Виктор 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад

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