Добрый день. Нужен скрипт, который сможет расшифровать 64-хеш, SHA-256. Вся проблема в том, что не я не знаю, где и как он был зашифрован. По поводу цены, пишите ваши предложения, обсудим. Для примера вот хеш, ...
Парсинг jameda.de - клиники
Здесь список клиник германии
http://www.jameda.de/arztsuche/?new_search=1&gruppe=K&fachgebiet=&address=z.B.%20Berlin%20oder%20Haidhausen&was=Klinik&was_i=klinik&address_i=&was_sel=1
Нужно собрать информацию в базу mysql.
Структура, названия полей - на ваше усмотрение.
Картинки - в отдельную папку, в БД название файла.
На выходе нужен sql dump, архив с фото и скрипт который все это собрал, со всеми зависимостями.
Страница клиники (скриншоты 1-7):
http://www.jameda.de/muenchen/gemeinschaftspraxen/praxisklinik-muenchen-west-orthopaedie-und-chirurgie-muenchen-west/uebersicht/70697635000_2/
http://www.jameda.de/kempten/kliniken/cambomed-klinik/uebersicht/71321768000_2/
- ссылка на страницу с которой спарсили информацию
- название
- лого
- карта (картинка)
- бейджи
- теги (в БД через разделитель)
- контакты - адрес, телефон, сайт (в отдельные поля БД)
- расписание (в отдельные поля БД)
- дата актуализации расписания
- к-во рекомендаций
- общая оценка
- статистика - % рекомендаций, к-во просмотров (в отдельные поля БД)
- выбор города (три отдельных поля БД, значения - через разделитель)
- тип учреждения (4 отдельных поля БД, значения - через разделитель, плюс тип клиники - в отдельное поле БД)
- специализация (значения - через разделитель, плюс специализация клиники - в отдельное поле БД)
- все фото клиники
- если есть - фоновая картинка города
Страница отзывов (скриншоты 8,9)
http://www.jameda.de/kempten/kliniken/cambomed-klinik/bewertungen/71321768000_2/
- ссылка на страницу с которой спарсили информацию
- рейтинг 1-6, количество голосов (в отдельные поля БД)
- отзывы: оценка, дата, заголовок, отзыв (в отдельные поля БД)
- оценки клиента: за что, рейтинг (в отдельные поля БД)
- оценки общие: за что, рейтинг (в отдельные поля БД)
- доп вопросы: за что, количество ответов, рейтинг (в отдельные поля БД)
Страницы описания клиники, специализации, услуг, о нас (скриншоты 10-12)
http://www.jameda.de/muenchen/gemeinschaftspraxen/praxisklinik-muenchen-west-orthopaedie-und-chirurgie-muenchen-west/uebersicht/70697635000_2/
http://www.jameda.de/muenchen/gemeinschaftspraxen/praxisklinik-muenchen-west-orthopaedie-und-chirurgie-muenchen-west/gruppe/info/70697635000_2/
http://www.jameda.de/muenchen/gemeinschaftspraxen/praxisklinik-muenchen-west-orthopaedie-und-chirurgie-muenchen-west/leistungen/info/70697635000_2/
http://www.jameda.de/muenchen/gemeinschaftspraxen/praxisklinik-muenchen-west-orthopaedie-und-chirurgie-muenchen-west/schwerpunkte/info/70697635000_2/
- текст (в отдельные поля БД)
Страница врача (скриншоты 13-15)
http://www.jameda.de/muenchen/gemeinschaftspraxen/praxisklinik-muenchen-west-orthopaedie-und-chirurgie-muenchen-west/gemeinschaftspraxis-aerzte/70697635000_2/
http://www.jameda.de/muenchen/aerzte/orthopaeden/dr-thierry-kponton/uebersicht/81248897_1/
- ссылка на страницу врача с которой спарсили информацию
- клиника в которой он работает
- имя
- фото
- адрес
- теги
- статистика отзывов - количество, % положительных (в отдельные поля БД)
- рейтинг 1-6, количество голосов (в отдельные поля БД)
- отзывы: заголовок, отзыв, оценка, дата, возраст, полезность отзыва, к-во голосов за отзыв, (в отдельные поля БД)
- оценки клиента: за что, рейтинг (в отдельные поля БД)
- оценки общие: за что, рейтинг (в отдельные поля БД)
- доп вопросы: за что, количество ответов, рейтинг (в отдельные поля БД)
архив скриншотов: https://www.dropbox.com/s/t8d7nshzhipcnzn/Archive.zip?dl=0
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