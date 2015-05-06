Перенести сайт

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Закрыт12 заявок120 просмотров

Перенести сайт, на движке WP, все есть. ФТП, БД.

Надо перенести только на наш сервак, чтобы работало.

За сколько по деньгам и по срокам сделаете?

WordPress
10 лет назад
evdvoretskiy
Дворецкий 
33 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
32 отзыва

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