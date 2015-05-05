Нужен скрипт нагрузочного тестирования сайта.

Скрипт будет лежать на сервере линюкс,

Скрипт будет лежать на стороннем сервере и стучаться до сайта на другом сервере.

В папку скрипта закидываю рсс ленту сайта, который нужно проверять. Или несколько лент (тогда скрипт берет урлы с первой ленты, потом со второй и так по кругу в зависимости от кол-ва урлов в ленте и выставленных количества запросов к сайту)

Если нет рсс лент, то скрипт берет урлы со списка с текстового файла. Тоесть на странице запуска скрипта в браузере надо сделать выбор откуда брать урлы перед началом теста.

В скрипте выставляется кол-во запросов в минуту. Например: если в ленте 100 урлов -- а выставляю 500 запросов в минуту -- то скрипт идет по порядку и по кругу.

И колво минут для теста, или скрипт можно остановить вручную.

Скрипт должен писать в файл логи:

страница к которой был запрос

время запроса до миллисек,

какой ответ сервера отдал урл,

время отклика страницы.

Логи писать в файл - без использования бд

Тоесть полагаю при боольшом количестве запросов в минуту, сервер начнет отдавать ответы с задержкой. и надо открывать большое количество параллельных запросов и ждать N сек ответа (выставлять в скрипте N сек. после которых если нет ответа, страница считается на 404)

В скрипте должна быть кнопка старта и остановки --

Тоесть открываю страничку скрипта в браузере там кнопки запуска и остановки и какойто информер работы.

Известные нагрузочные мониторы не подходят, так как на сервере лежит несколько сайтов.