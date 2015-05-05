Необходимо сделать трекер, который будет искать информацию о посылке с Алиэкспресс и отображать ее на странице сайта работающего на вордпресс. Более подробно в личной переписке. Выбор исполнителя будет осуществляться на основании ...
Нужен скрипт нагрузочного тестирования
Нужен скрипт нагрузочного тестирования сайта.
Скрипт будет лежать на сервере линюкс,
Скрипт будет лежать на стороннем сервере и стучаться до сайта на другом сервере.
В папку скрипта закидываю рсс ленту сайта, который нужно проверять. Или несколько лент (тогда скрипт берет урлы с первой ленты, потом со второй и так по кругу в зависимости от кол-ва урлов в ленте и выставленных количества запросов к сайту)
Если нет рсс лент, то скрипт берет урлы со списка с текстового файла. Тоесть на странице запуска скрипта в браузере надо сделать выбор откуда брать урлы перед началом теста.
В скрипте выставляется кол-во запросов в минуту. Например: если в ленте 100 урлов -- а выставляю 500 запросов в минуту -- то скрипт идет по порядку и по кругу.
И колво минут для теста, или скрипт можно остановить вручную.
Скрипт должен писать в файл логи:
страница к которой был запрос
время запроса до миллисек,
какой ответ сервера отдал урл,
время отклика страницы.
Логи писать в файл - без использования бд
Тоесть полагаю при боольшом количестве запросов в минуту, сервер начнет отдавать ответы с задержкой. и надо открывать большое количество параллельных запросов и ждать N сек ответа (выставлять в скрипте N сек. после которых если нет ответа, страница считается на 404)
В скрипте должна быть кнопка старта и остановки --
Тоесть открываю страничку скрипта в браузере там кнопки запуска и остановки и какойто информер работы.
Известные нагрузочные мониторы не подходят, так как на сервере лежит несколько сайтов.
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