Необходимо сделать трекер, который будет искать информацию о посылке с Алиэкспресс и отображать ее на странице сайта работающего на вордпресс. Более подробно в личной переписке. Выбор исполнителя будет осуществляться на основании ...
Настроить форму заявку
Настроить и подкорректировать форму заявки сайта. За информацией пишите приватным сообщением. Цена договорная.
Заявки фрилансеров
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