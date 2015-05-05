Ищу специалиста Three JS, для доработки существующей программы (добавление небольшого функционала). Желательно чтобы исполнитель разбирался в Haxe. Детали в личку
Помощь
Мне нужна программа или скрипт и я думаю под неё сервер который должен оставлять ответы на постах ucoza и делать обход по времени который я задам по обновлению ответов на постах.Жду предложений.
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