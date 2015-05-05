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Закрыт5 заявок136 просмотров

Мне нужна программа или скрипт и я думаю под неё сервер который должен оставлять ответы на постах ucoza и делать обход по времени который я задам по обновлению ответов на постах.Жду предложений.

10 лет назад
OxkakTAK
Алеша 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров