Ищу специалиста Three JS, для доработки существующей программы (добавление небольшого функционала). Желательно чтобы исполнитель разбирался в Haxe. Детали в личку
Написать парсер из таблицы на сайт Wordpress
Нужно залить данные из таблицы на сайт. Есть файл в Excel с 6 колонками, нужно залить каталог в виде постов на сайт Wordpress, создавая подрубрики по городам, в посте должна присутствовать контактная информация организации:
Точка на яндекс карте;
Адрес;
Телефоны;
Адрес сайта;
Электро-почта.
title, description, keys, заголовок h1 должны быть заполнены по маске.
Пример таблицы и полей: http://c2n.me/3hc9TXl
Вся информация имеется в файле, парсить из интернета ничего не нужно.
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