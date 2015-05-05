Написать парсер из таблицы на сайт Wordpress

Нужно залить данные из таблицы на сайт. Есть файл в Excel с 6 колонками, нужно залить каталог в виде постов на сайт Wordpress, создавая подрубрики по городам, в посте должна присутствовать контактная информация организации:

Точка на яндекс карте;

Адрес;

Телефоны;

Адрес сайта;

Электро-почта.

title, description, keys, заголовок h1 должны быть заполнены по маске.

Пример таблицы и полей: http://c2n.me/3hc9TXl

Вся информация имеется в файле, парсить из интернета ничего не нужно.