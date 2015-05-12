Требуется разработка масштабного проекта на php (symphony). От соискателей обязателен опыт работы над сложными проектами. Подробное ТЗ и оплата обсуждается индивидуально. Присылайте резюме с описанием профильного ...
Требуется подгружать информацию из таблицы гугл докс на сайт в форму
Есть таблица в гугл докс: дата || тип экзамена || готовность сертификата.
На сайте есть форма: тип экзамена (селект) || Дата || кнопка проверить и должен подгружаться результат (готов или не готов)
Данные гуглдокс добавляются ежедневно, статус готовности сертификата редактируется.
Если реализация сложная, то как вариант сделать из админ панели заполнение данными.
Выбранный исполнитель
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