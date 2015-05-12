Требуется подгружать информацию из таблицы гугл докс на сайт в форму

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки110 просмотров

Есть таблица в гугл докс: дата || тип экзамена || готовность сертификата.

На сайте есть форма: тип экзамена (селект) || Дата || кнопка проверить и должен подгружаться результат (готов или не готов)

Данные гуглдокс добавляются ежедневно, статус готовности сертификата редактируется.

Если реализация сложная, то как вариант сделать из админ панели заполнение данными.

10 лет назад
DeGe
41 год
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

AmarenoCom
Александр 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$30
1 день
Требовалось подключить данные из гугл докс с сайту. Александр справился с задачей в срок. Спасибо. Очень понравилось работать с вами.
Хорошие задания и оплата без задержек. Приятно сотрудничать с Ириной. Она настроящий профессионал своего дела.

Заявки фрилансеров

AmarenoCom
Александр 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад

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