Требуется разработка масштабного проекта на php (symphony)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка144 просмотра

Требуется разработка масштабного проекта на php (symphony).

От соискателей обязателен опыт работы над сложными проектами.

Подробное ТЗ и оплата обсуждается индивидуально.

Присылайте резюме с описанием профильного опыта и пример кода (желателен ПХП-ООП, но подойдёт любой).

PHP
10 лет назад
dar0vana
Татьяна 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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