необходимо сделать аналог сервиса callbackhunter.com Человек оставляет заявку на сайте в форме заявке и скрипт тут же звонит менеджеру на заданный телефон и клиенту на тот номер, который он указал ...
Требуется разработка масштабного проекта на php (symphony)
Требуется разработка масштабного проекта на php (symphony).
От соискателей обязателен опыт работы над сложными проектами.
Подробное ТЗ и оплата обсуждается индивидуально.
Присылайте резюме с описанием профильного опыта и пример кода (желателен ПХП-ООП, но подойдёт любой).
Заявки фрилансеров
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