Оптимизировать показатель developers для мобильной и обычной версии сайта для всех страниц (довести показаетль до 100%) -https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2Fbezpepla.com.ua&tab=desktop
Закончить верстку и написать javascript-логику
Требуется закончить верстку сайта и написать javascript-логику.
Подробное ТЗ и текущее состояние проекта можно найти по ссылке
https://www.dropbox.com/sh/5wagks8ebea3zre/AAB1v2yh4IzKcgApTOOcWdfKa?dl=0
Требуется полная верстка одной страницы (регистрация нового преподавателя), доверстывание двух страниц (активные элементы на главной и страница заявки на репетитора), а так же javascript-программирование остальных.
Ниже представлена краткая сводка необходимой работы над страницами.
Главная:
Основная страница сверстана. Нужно сверстать активные элементы (выбор региона, обратный звонок и т.п.) и javascript-логику для их отображения, см. ТЗ
Страница предмета:
Все уже сверстано. Нужно только добавить недостающие картинки из psd-макета (они будут подставляться в зависимости от предмета). Всего 17 шт. В ТЗ есть список и названия файлов.
Так же нужна javascript-логика, аналогичная главной странице (по эскизам все будет понятно).
Список репетиторов:
Все уже сверстано, кроме блока «ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ». Нужно его добавить. А так же добавить javascript, см. ТЗ.
Анкета репетитора:
Все сверстано. Нужно добавить карусель для фотографий и отображение нажатой вкладки.
Страница отзывов:
Все сверстано. Нужно добавить javascript-скрипты: scroll-pagination и анимацию блока «ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ»
Запрос на репетитора:
Закончить верстку. Добавить javascript-логику для блока выбранных репетиторов.
Регистрация нового преподавателя:
Единственная не начатая страница. Нужно делать и верстку и javascript.
Заявки фрилансеров
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