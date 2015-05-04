Закончить верстку и написать javascript-логику

Требуется закончить верстку сайта и написать javascript-логику.

Подробное ТЗ и текущее состояние проекта можно найти по ссылке

https://www.dropbox.com/sh/5wagks8ebea3zre/AAB1v2yh4IzKcgApTOOcWdfKa?dl=0

Требуется полная верстка одной страницы (регистрация нового преподавателя), доверстывание двух страниц (активные элементы на главной и страница заявки на репетитора), а так же javascript-программирование остальных.

Ниже представлена краткая сводка необходимой работы над страницами.

Главная:

Основная страница сверстана. Нужно сверстать активные элементы (выбор региона, обратный звонок и т.п.) и javascript-логику для их отображения, см. ТЗ

Страница предмета:

Все уже сверстано. Нужно только добавить недостающие картинки из psd-макета (они будут подставляться в зависимости от предмета). Всего 17 шт. В ТЗ есть список и названия файлов.

Так же нужна javascript-логика, аналогичная главной странице (по эскизам все будет понятно).

Список репетиторов:

Все уже сверстано, кроме блока «ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ». Нужно его добавить. А так же добавить javascript, см. ТЗ.

Анкета репетитора:

Все сверстано. Нужно добавить карусель для фотографий и отображение нажатой вкладки.

Страница отзывов:

Все сверстано. Нужно добавить javascript-скрипты: scroll-pagination и анимацию блока «ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ»

Запрос на репетитора:

Закончить верстку. Добавить javascript-логику для блока выбранных репетиторов.

Регистрация нового преподавателя:

Единственная не начатая страница. Нужно делать и верстку и javascript.