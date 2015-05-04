Оптимизировать показатель developers для мобильной и обычной версии сайта для всех страниц (довести показаетль до 100%) -https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2Fbezpepla.com.ua&tab=desktop
Не работает пересылка на страницу корзины
Имеется сайт http://test.alfatesting.ru/component/jshopping/product/view/1/1.html покупаем товар и идем в корзину - ошибка 404, если перейти в корзину здесь: http://clip2net.com/s/imZOsd то нормально переходит, но далее жмем Оформить заказ, и опять 404, надо решить проблему.
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Пишем только в проект и СРАЗУ указываем примерную стоимость и сроки работы.
Оплата оперативно.
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