Не работает пересылка на страницу корзины

Имеется сайт http://test.alfatesting.ru/component/jshopping/product/view/1/1.html покупаем товар и идем в корзину - ошибка 404, если перейти в корзину здесь: http://clip2net.com/s/imZOsd то нормально переходит, но далее жмем Оформить заказ, и опять 404, надо решить проблему.

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Пишем только в проект и СРАЗУ указываем примерную стоимость и сроки работы.

Оплата оперативно.