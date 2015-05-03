Выгрузка заказов из InSales

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка85 просмотров

Необходим модуль на Python 3 который используя Requests выгружает данные по заказам из InSales в базу RethinkDB. Описание API InSales можно посмотреть здесь: https://wiki.insales.ru/wiki/InSales_API_-_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B

Python
10 лет назад
eskei
46 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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