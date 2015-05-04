Пост загрузка изображений с jQuery

Есть лендинг уже готовый, в нем в виде слайдера реализовано портфолио с фотографиями в поп ап окне, которых более 300 штук общим весом более 130 Мб. Тем самым оставить обычную полную загрузку не представляется возможным.

Итого необходимо реализовать пост загрузку изображений с jQuery через AJAX или еще каким-либо умным способом. Главное чтобы все картинки загружались именно при обращении к ним, а не сразу при первичной загрузки страницы.