Пост загрузка изображений с jQuery

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок139 просмотров

Есть лендинг уже готовый, в нем в виде слайдера реализовано портфолио с фотографиями в поп ап окне, которых более 300 штук общим весом более 130 Мб. Тем самым оставить обычную полную загрузку не представляется возможным.

Итого необходимо реализовать пост загрузку изображений с jQuery через AJAX или еще каким-либо умным способом. Главное чтобы все картинки загружались именно при обращении к ним, а не сразу при первичной загрузки страницы.

AJAXjQuery
10 лет назад
Market-N1
Андрей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

osmanbekirov
42 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$20
1 день
Настоящий профессионал!!! Далеко ни один программист успел потратить мое время в попытках грамотно решить мою проблему, Осман же нашел решение и реализовал все буквально за несколько часов. Реально я в восторге от уровня его специализации и однозначно буду продолжать постоянное и плодотворное сотрудничество. Однозначно рекомендую как грамотного и ответственного специалиста!
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Заявки фрилансеров

osmanbekirov
42 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад