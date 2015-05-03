Нужно создать бота для клиентской онлайн игры Что нужно: чтобы персонаж бегал из точки "А" в точку "Б" и общался с другими персонажами Один в "А", другой в "Б" Диалог простой,короткий,не меняющийся Проблем с путем ...
Оптимизация сайта - кэширование, сжатие и т.д.
Собственно, Google советует провести небольшие правки по сайту. В частности:
1. Включите сжатие
2. Удалите из верхней части страницы код JavaScript и CSS, блокирующий отображение
3. Используйте кеш браузера
4. Сократите JavaScript
5. Сократите CSS
В приоритете сжатие+кеш, остальное как доп опция.
Бюджет обсуждаем. Заранее всем спасибо за отклик.
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