Подправить кнопку "наверх" на JS

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Закрыт4 заявки114 просмотров

Вот одна из страниц сайта: http://sustavzdorov.ru/artroz/kolennogo-2.html

Если дождаться ее полной загрузки, то в правом нижнем углу появляется кнопка "наверх".

Если начать листать страницу ниже, то кнопка исчезает и появляется после пролистывания определенного объема материала.

Если потом вернуться наверх страницы – то кнопка исчезает при пересечении границы "определенного объема материала".

Меня все устраивает, кроме того, что при первой загрузки страницы кнопка появляется. То есть она не должна появляться в начале, а загружаться только после пролистывания определенного объема материала.

Для работы могу прислать код кнопки (доступ к сайту дать не могу).

Прошу помочь за символическую оплату. Пишите в предложении вашу цену. Оплата Webmoney WMR.

HTMLJavaScript
10 лет назад
Lehach
42 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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