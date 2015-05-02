Настройка витрины opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка109 просмотров

нужен специалист, с опытом создания витрин для CPA, работы с YML

Первые необходимые шаги: установка имеющегося шаблона на чистый opencart, установка плагина Cpa Import, загрузка XML выгрузки с разделами и товарами, настройка разделов, свойств товаров.

На выходе получаем наполненную витрину в установленном шаблоне. Это послужит базисом для планирования этапов дальнейшей работы над проектом.

Opencart
10 лет назад
ioannes
Иван 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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