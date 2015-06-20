Форма на javascript, дерево.

Есть в бд страны, для россии и украины области и города, надо сделать форму для выбора региона показа баннера.

Обработку формы делать не надо.

При попадании на страницу, пользователь видит список стран, для России раскрыты федеральные округи, внутри которых области и города, нужно что бы при выборе области отмечались все города в области, а при выборе федерального округа, выбирались все области округа.

Т.Е интуитивно понятное и удобное дерево для выбора региона или области или города для показа баннера.

Данные по городам взяты из http://ipgeobase.ru/files/db/Main/geo_files.tar.gz

и занесену в бд mysql.