Добрый вечер! Требуется сделать авторизацию, форму заказа с сохранением в базе и приклеить оплату Skrill. 1. Авторизация - Вход - логин и пароль. - Регистрация - ФИО, дата ...
Форма на javascript, дерево.
Есть в бд страны, для россии и украины области и города, надо сделать форму для выбора региона показа баннера.
Обработку формы делать не надо.
При попадании на страницу, пользователь видит список стран, для России раскрыты федеральные округи, внутри которых области и города, нужно что бы при выборе области отмечались все города в области, а при выборе федерального округа, выбирались все области округа.
Т.Е интуитивно понятное и удобное дерево для выбора региона или области или города для показа баннера.
Данные по городам взяты из http://ipgeobase.ru/files/db/Main/geo_files.tar.gz
и занесену в бд mysql.
Выбранный исполнитель
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