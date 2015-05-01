Разработка модуля для Drupal 7 Commerce

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Закрыт2 заявки203 просмотра

Требуется разработать модуль для Drupal 7 Commerce, который по API https://www.sima-land.ru/api/v2/help будет тянуть товары и обновлять их статус в Drupal 7 Commerce. Предложите стоимость и срок.

Drupal
10 лет назад
zwickydenis
Денис 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров