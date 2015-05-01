Парс расписания автобусов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок150 просмотров

требуется скопировать данные из одной базы в другую, поменяв структуру таблиц

вторая (заполняемая) таблица sql

данные получаются на основе АПИ запросов

также нужна будет страница вывода полученной информации ( для проверки данных)

SQL
10 лет назад
ander_wolf
Андрей 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров