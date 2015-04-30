Приложение для Android с webview

Приветствую.

Необходимо:

1 Приложение для Андроид, имеющее 4 раздела.

Основная задача приложения – создание заказа по каталогу товаров.

2 Предложить бесплатный движок для каталога товаров, для которого настроить взаимодействие с приложением.

Возможно, исправить верстку движка, чтобы на смартфоне было хорошо видно.

3 Отправлять координаты смартфона на сервер из приложения, а на сервере их получать и сохранять.

Разделы приложения:

- 3 раздела открываются через webview (каталог товаров, корзина, история заказов).

- 1 раздел без webview : информация о текущем активном заказе (получаем с сервера), кнопка отправки GPS-координат на сервер.

Дизайн приложения будет предоставлен.

Мое виденье решения задачи:

Тк приложение пробное, то все что можно упрощаем.

Берем движок магазина, с тестовыми товарами (например PrestoShop).

Делаем автоматическую авторизацию на сайте при открытии любого раздела через webview.

Авторизационная информация может запрашиваться при открытии приложения.

Смотрим через webview на 3 раздела сайта. Если надо подправить верстку, то договариваемся отдельно по этой работе.

4 раздел - это Activity. куда выведена информация о последнем заказе и кнопка, которая передает координаты на сервер.

Связи между координатами и движком - нет. Просто их получаем на сервере и сохраняем в файл на диск.

Инфа по активному заказу выгружается, например, в JSON, с этим я могу помочь.

Пожалуйста, присылайте свои сроки и стоимость, БЕЗ учета исправления верстки движка.

Крайне желательна ссылка на портфолио.

Внимание!

Готов оплачивать частями, но строго без предоплаты, тк не имею возможности после оплаты ожидать, когда у исполнителя появится на меня время. Спасибо за понимание.