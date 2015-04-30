После покупки и установки SSL серта возникли следующие проблемы: 1) Пишет что соединение не безопасно, причиной этому являются ссылки на сторонние сайты http соединения, необходимо написать что-то подобие away.php как у ВК, ...
Приложение для Android с webview
Приветствую.
Необходимо:
1 Приложение для Андроид, имеющее 4 раздела.
Основная задача приложения – создание заказа по каталогу товаров.
2 Предложить бесплатный движок для каталога товаров, для которого настроить взаимодействие с приложением.
Возможно, исправить верстку движка, чтобы на смартфоне было хорошо видно.
3 Отправлять координаты смартфона на сервер из приложения, а на сервере их получать и сохранять.
Разделы приложения:
- 3 раздела открываются через webview (каталог товаров, корзина, история заказов).
- 1 раздел без webview : информация о текущем активном заказе (получаем с сервера), кнопка отправки GPS-координат на сервер.
Дизайн приложения будет предоставлен.
Мое виденье решения задачи:
Тк приложение пробное, то все что можно упрощаем.
Берем движок магазина, с тестовыми товарами (например PrestoShop).
Делаем автоматическую авторизацию на сайте при открытии любого раздела через webview.
Авторизационная информация может запрашиваться при открытии приложения.
Смотрим через webview на 3 раздела сайта. Если надо подправить верстку, то договариваемся отдельно по этой работе.
4 раздел - это Activity. куда выведена информация о последнем заказе и кнопка, которая передает координаты на сервер.
Связи между координатами и движком - нет. Просто их получаем на сервере и сохраняем в файл на диск.
Инфа по активному заказу выгружается, например, в JSON, с этим я могу помочь.
Пожалуйста, присылайте свои сроки и стоимость, БЕЗ учета исправления верстки движка.
Крайне желательна ссылка на портфолио.
Внимание!
Готов оплачивать частями, но строго без предоплаты, тк не имею возможности после оплаты ожидать, когда у исполнителя появится на меня время. Спасибо за понимание.
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