Динамическая подгрузка данных в выпадающем меню

Есть список из нескольких сотен различных фруктов (условно), которым нужно задать цвет. У некоторых из них он уже задан. У каждого фрукта и цвета свой код. Задача состоит в том, чтобы дать изменить цвет, не перегружая HTML дублирующими значениями для каждого фрукта.

Я вижу эту реализацию так: выводится таблица, где в первом столбике - название фрукта, во втором - выпадающее меню с текущим значением цвета. При клике на выпадающем меню подгружается полный список цветов, который задан где-то в HTML. После выбора цвета нужно показать окно диалога с кодом фрукта и кодом выбранного цвета.

В задаче можно использовать jQuery.

Указывайте сроки и стоимость в WMZ, так как оплата будет в них.