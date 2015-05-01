Динамическая подгрузка данных в выпадающем меню

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки125 просмотров

Есть список из нескольких сотен различных фруктов (условно), которым нужно задать цвет. У некоторых из них он уже задан. У каждого фрукта и цвета свой код. Задача состоит в том, чтобы дать изменить цвет, не перегружая HTML дублирующими значениями для каждого фрукта.

Я вижу эту реализацию так: выводится таблица, где в первом столбике - название фрукта, во втором - выпадающее меню с текущим значением цвета. При клике на выпадающем меню подгружается полный список цветов, который задан где-то в HTML. После выбора цвета нужно показать окно диалога с кодом фрукта и кодом выбранного цвета.

В задаче можно использовать jQuery.

Указывайте сроки и стоимость в WMZ, так как оплата будет в них.

HTMLjQuery
10 лет назад
iEmployer
Алексей 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

nehovaysyatopol
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$20
1 день
Задание оказалось сложнее, чем думалось, но Антон с ним успешно справился!
Пришлось повозиться с заказом, но результатом довольны мы оба. Оплатой более чем доволен, общаться приятно и легко. Спасибо за заказ!

Заявки фрилансеров

nehovaysyatopol
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад