Здравствуйте. Имеется интернет-магазин, необходимо внести правки, вида: перенести h1, перенести пункт меню, поднять банер... Файл во вложении, после ознакомления пишите ваши цены пожалуйста.
Установка скрипта рассылки email уведомлений и сообщений...
Здравствуйте,нужен скрипт рассылки email сообщений на почту пользователям...
Есть PHP скрипт где находятся данные пользователей у активного пользователя стоит дата окончания подписки,надо сделать так чтоб например за 5 дней до окончании подписки автоматически приходило сообщение о необходимости продлить подписку...т. е. прикрутить к php скрипту скрипт рассылки почты.
И скрипт должен уметь делать рассылку пользователям вручную по желанию администратора.
Данные пользователей хранятся в базе msql.
Пишите - скрипт и сайт скину походу дела.
Оплачу на wmz или любую систему.
Спасибо за внимание.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $20Веб-программирование12 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть интернет магазин на самописном движке, задача перевести его на Opencart2.0 www.yoga.spb.ruВеб-программирование1 исполнительЗакрыт10 лет назад
- $10
Требуется спец по WP -нужно поправить верстку и убрать кеширование Меняю что нибудь в коде сайта и данные не обновляются часами, при этом в одном браузере показываются одни данные в другом другиеВеб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется программист для доработки/адаптации шаблона на WHMCS. Билинг пустой только установили, и установили шаблон, который нужно поправить (перевести некоторые кнопки, исправить ссылки, вставить необходимый текст на страницах) Оплата договорная.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
С сервиса Comagic (количество звонков за день)и AmoCRM (количество новых сделок и данные по ним). Результат вывести в браузер и отправить по SMS инструкции: http://www.comagic.ru/support/article/137/ и https://developers.amocrm.ru/rest_api/ Просьба откликнуться тех, у кого есть ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно сделать скрипт который бы авторизовывался по cgi заходил на страницу и из данных страницы выдирал нужные мне цифры 2 Задание На основе этих цифр нужно создать json статистику с ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $10
Нужен человек который хорошо разбирается в чужом коде. PHP, MySQL, HTML, CSS. Есть готовый движок, написан американцем. Почти всё работает, но есть глюки, например не работает восстановление пароля и прочие мелочи. Нужно ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется создать конструктор сайтов интернет магазинов. Главное условие простота в работе богатый функционал, легкость создания своих шаблонов. Детали готов буду обсудить с исполнителем и скорректировать бюджет. Прошу указывать сроки и примерные цены ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
- $6000
Требуется разработка площадки товара обмена. 1. Создание дизайна сайта 2. Создание алгоритма работы и т.п. 3. Обслуживание и наполнение. Нам требуются профессионалы своего дела, нужен не ...Веб-программирование19 заявокЗакрыт10 лет назад