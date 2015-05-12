Установка скрипта рассылки email уведомлений и сообщений...

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Завершен5 заявок121 просмотр

Здравствуйте,нужен скрипт рассылки email сообщений на почту пользователям...

Есть PHP скрипт где находятся данные пользователей у активного пользователя стоит дата окончания подписки,надо сделать так чтоб например за 5 дней до окончании подписки автоматически приходило сообщение о необходимости продлить подписку...т. е. прикрутить к php скрипту скрипт рассылки почты.

И скрипт должен уметь делать рассылку пользователям вручную по желанию администратора.

Данные пользователей хранятся в базе msql.

Пишите - скрипт и сайт скину походу дела.

Оплачу на wmz или любую систему.

Спасибо за внимание.

PHP
10 лет назад
pacak30
40 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Southerner
Владислав 
32 года
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
10 лет назад
$40
2 дня
Очень понравилось работать с Владиславом. Все было выполнено на высшем уровне! Всем рекомендую!
Доволен сотрудничеством с Любомиром - четкая постановка задачи, быстрые ответы на вопросы и незамедлительная оплата. Надеюсь на продолжение сотрудничества!

Заявки фрилансеров

Southerner
Владислав 
32 года
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
10 лет назад

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