Установка скрипта рассылки email уведомлений и сообщений...

Здравствуйте,нужен скрипт рассылки email сообщений на почту пользователям...

Есть PHP скрипт где находятся данные пользователей у активного пользователя стоит дата окончания подписки,надо сделать так чтоб например за 5 дней до окончании подписки автоматически приходило сообщение о необходимости продлить подписку...т. е. прикрутить к php скрипту скрипт рассылки почты.

И скрипт должен уметь делать рассылку пользователям вручную по желанию администратора.

Данные пользователей хранятся в базе msql.

Пишите - скрипт и сайт скину походу дела.

Оплачу на wmz или любую систему.

Спасибо за внимание.