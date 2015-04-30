Требуется создать конструктор сайтов интернет магазинов. Главное условие простота в работе богатый функционал, легкость создания своих шаблонов. Детали готов буду обсудить с исполнителем и скорректировать бюджет.

Прошу указывать сроки и примерные цены а также те или иные примеры. Прошу указывать на чем планируете реализовать подобный проект, в чем будет его преимущество по сравнению с уже реализованными проектами в интернете.