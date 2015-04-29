Доработка вывода результатов поиска

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок172 просмотра

Есть работающий сайт с поиском товаров в нескольких магазинах.

Требуется усовершенствовать выдачу результатов поиска пользователю.

То есть, нужно доработать, сортировку результатов выдачи по цене и соответствию запросу.

Выслушаю все ваши предложения.

10 лет назад
dozen75
50 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров