Joomla модуль перевода средств между счетами

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Закрыт2 заявки95 просмотров

Необходимо сделать модуль для перевода средств между логинами в joomla.

Joomla
10 лет назад
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Максим 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров