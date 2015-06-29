Скрип для регистрации

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки160 просмотров

Нужен скрипт для одностраничника для предварительной регистрации.

Пример: http://kazan.rrquest.ru/schedule/za-reshetkoy

-Регистрации участника данные должны приходить на e-mail

-Должны быть возможность отметить занятое время красным квадратом

Жду Ваших предложений и примерную стоимость!

Надеюсь на продуктивное сотрудничество!

10 лет назад
blackice1406
Ильдар 
41 год
16 лет в сервисе
Был
11 дней назад

Выбранный исполнитель

markus-shmidt
Шмидт 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$150
3 дня
Отличный специалист! Мастер своего дела! Все рекомендую!!
Все ок

Заявки фрилансеров

markus-shmidt
Шмидт 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад