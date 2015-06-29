Есть готовый поиск по товарам. Требуется усовершенствовать вывод результатов поиска. Сделать более релатативную сортировку результатов. Посмотреть на сам поиск можно на Qugo.by Приветствуется дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество. Вопросы в личку С удовольствием ...
Скрип для регистрации
Нужен скрипт для одностраничника для предварительной регистрации.
Пример: http://kazan.rrquest.ru/schedule/za-reshetkoy
-Регистрации участника данные должны приходить на e-mail
-Должны быть возможность отметить занятое время красным квадратом
Жду Ваших предложений и примерную стоимость!
Надеюсь на продуктивное сотрудничество!
Выбранный исполнитель
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