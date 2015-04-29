Есть готовый поиск по товарам. Требуется усовершенствовать вывод результатов поиска. Сделать более релатативную сортировку результатов. Посмотреть на сам поиск можно на Qugo.by Приветствуется дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество. Вопросы в личку С удовольствием ...
Нужно поправить скрипт (срочно)
Человек сделал парсер, и одна часть там не рабочая.
Вот сам парсер : http://download.alesko.eu/w.zip
Вот инфу что он выдает
В узле traffic пусто, а должна быть информация с сайта, все остальное рабочее.
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