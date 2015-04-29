Нужно поправить скрипт (срочно)

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Закрыт4 заявки172 просмотра

Человек сделал парсер, и одна часть там не рабочая.

Вот сам парсер : http://download.alesko.eu/w.zip

Вот инфу что он выдает

http://download.alesko.eu/zz/

В узле traffic пусто, а должна быть информация с сайта, все остальное рабочее.

10 лет назад
bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
14 часов назад

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