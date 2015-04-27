Оптимизация сайта

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Закрыт2 заявки127 просмотров

Нужно оптимизировать этот сайтик http://global-katalog.ru/ чтобы проходил валидатор W3C и также оптимизировать под адаптивную верстку для мобилок --- по гугелу https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

10 лет назад
moder77
Олег 
43 года
13 лет в сервисе
Был
13 дней назад
22 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров