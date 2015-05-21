Поправить javascript

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Завершен4 заявки150 просмотров

Во вложении архив в котором в файле timer.html

нужно сделать, чтобы

когда время становилось больше чем указано

в строке "var NY = Math.round((new Date('4/27/2015 22:01:01')..."

исчезал таймер и показывался слой id="skrytiy_sloy".

В идеале было бы здорово, чтобы никакие файлы кроме timer.html

не изменялись, но если это будет необходимо значит можно и изменить.

Сейчас таймер корректно отображается в браузерах, после

редактирования он тоже должен отображаться корректно в браузерах:

Chrome, Yandex, Mozila, Opera, IE 11.

Сроки: до 1 мая.

насчет оплаты - цена указана примерная, пишите свою в личном сообщении.

JavaScript
10 лет назад
webdeco
40 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

GeneralKenobi
Сергей 
34 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$3
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Хороший заказчик.

Заявки фрилансеров

GeneralKenobi
Сергей 
34 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад

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