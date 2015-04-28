Здравствуйте! Имеется сайт http://skyclubs.ru/ Нужна мобильная версия. Макеты есть. Картинки в приложении. 6 страниц. Плюс может вы еще какие то найдете.
Замена анимации на сайте (Symphony)
Есть сайт с анимацией на flash, необходимо вместо flash установить анимацию JS (в крайнем случае можно переделать и просто поставить другую flash). Сайт сделан на Symphony.
Подробности в личку.
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