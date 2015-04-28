Замена анимации на сайте (Symphony)

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Закрыт1 заявка133 просмотра

Есть сайт с анимацией на flash, необходимо вместо flash установить анимацию JS (в крайнем случае можно переделать и просто поставить другую flash). Сайт сделан на Symphony.

Подробности в личку.

JavaScript
10 лет назад
Annakms
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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