Сделать сайт-тест, выдающий результат по методике+описать в дипломе

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки118 просмотров

нужен сайт, делающий тестирование по определенной методике,

выдающей результат по методике.

описать его работу

язык любой

в сайте:

1. авторизация / регистрация, отправка ссылки на почту.

2. базу данных спроектировать и реализовать

3. админку, где можно просматривать результаты, отправлять по почте, сохранять.

есть курсовая, которую берем за основу и которую дополним разрабатываемой системой

записку дипломную сделать на 60 страниц итого.

описав в ней все.

срок и стоимость за сайт и пояснительную записку к ней?

10 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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