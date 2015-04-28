Сделать мобильную версию DruPal

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок133 просмотра

Здравствуйте! Имеется сайт http://skyclubs.ru/

Нужна мобильная версия. Макеты есть. Картинки в приложении. 6 страниц. Плюс может вы еще какие то найдете.

Drupal
10 лет назад
mhz20005
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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