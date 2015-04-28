Задача разработать загрузку xml данных на сайт работающий на платформе yii2 framework. Загрузка должна производится через личный кабинет пользователя и отображаться на сайте в публичной части после одобрения. Тип данных ( название товара, описание ...
Сделать мобильную версию DruPal
Здравствуйте! Имеется сайт http://skyclubs.ru/
Нужна мобильная версия. Макеты есть. Картинки в приложении. 6 страниц. Плюс может вы еще какие то найдете.
Заявки фрилансеров
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