Доработка облачного решения

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки141 просмотр

Доброго времени суток. Есть проект - Облачное управление клиниками dentalbase.ru

Для него нужно доработать несколько мелочей. Проект разделен на разных пользователей - Администратор - Управляющий - Главный врач - врач - асистент и ресепшионист. У каждого пользователя свои Возможности и обязаности. Проект уже написан протестирован - нужны доработки:

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10 лет назад
LinoVauz
43 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров