Настроить доставку для Opencart 2.0

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Закрыт1 заявка98 просмотров

Необходимо настроить доставку для Opencart 2.0.

Пользователю должен предоставляться выпадающий (dropbox) список вариантов городов. Для каждого города выставляется фиксированная стоимость доставки. Список городов тут:

Нужно настроить модуль доставки (чтобы была фиксированная стоимость доставки с выбором региона в соответствие с таблицей: http://cv48821.tmweb.ru/index.php?route=information/information&information_id=6)

Opencart
10 лет назад
magic25
Денис 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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