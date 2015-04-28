Нужно доработать сайт что нужно: 1.В каталоге сайтов (http://webrega.ru/catalog) и статей (http://webrega.ru/art_catalog) при добавлении сайтов или статей добавить поле ключевые слова или метки чтоб они были активные при нажатии на ключевое слово ...
Настроить доставку для Opencart 2.0
Необходимо настроить доставку для Opencart 2.0.
Пользователю должен предоставляться выпадающий (dropbox) список вариантов городов. Для каждого города выставляется фиксированная стоимость доставки. Список городов тут:
Нужно настроить модуль доставки (чтобы была фиксированная стоимость доставки с выбором региона в соответствие с таблицей: http://cv48821.tmweb.ru/index.php?route=information/information&information_id=6)
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