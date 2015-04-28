Создания календарей на AngularJS

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Необходимо создать мультинациональные календари для CRM системы.

CRM система создана на фреймворкt Symfony 2.

Текущие календари созданные на:

backbone+rivets(calendar version 2-4)

angular (calendar version 5)

Они имеет ряд недостатков, поэтому необходимо их переделать для правильно функционирования на ПК/Планшетах.

Для исполнителя не обязательное знания Symfony 2, интеграцию календарей будет проводить другой программист.

Дополнительная информация будет высылаться заинтересованным исполнителям.

Бюджет по оценке исполнителя.

AngularSymfony
10 лет назад
Atropos
Сергей 
32 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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