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Создания календарей на AngularJS
Необходимо создать мультинациональные календари для CRM системы.
CRM система создана на фреймворкt Symfony 2.
Текущие календари созданные на:
backbone+rivets(calendar version 2-4)
angular (calendar version 5)
Они имеет ряд недостатков, поэтому необходимо их переделать для правильно функционирования на ПК/Планшетах.
Для исполнителя не обязательное знания Symfony 2, интеграцию календарей будет проводить другой программист.
Дополнительная информация будет высылаться заинтересованным исполнителям.
Бюджет по оценке исполнителя.
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