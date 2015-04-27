Найти и удалить вирус

На сайте найден и распространяется вирус (проявляется в увеличение БД, добавлению новых файлов на хостинг, добавляются новые админы), а также блокировкой сайта гуглом (они прислали уведомление, что на сайте вирус) + пользоватей на сайте редиректит на спамные ссылки (казино и тп.).

Сайт на WP.

Сайт уже пробовали чистить, но видимо не дочистили, где то остался и снова пошел в бой.

Задачи: найти вирус, уничтожить, найти дыру, откуда от просочился.

Цену указывайте.