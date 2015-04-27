Прикрутить к лендингу форму отправки

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки121 просмотр

Необходимо к лендингу http://panel.complect.su/ прикрутить скрипт отвечающий за отправку писем с сайта. Нужно, чтобы со всех форм находящихся на сайте panel.complect.su осуществлялась корректная отправка на заданные в личке e-mail. Подробности в личке.

P.S. За хорошо выполненную работу развернутый отзыв гарантирован.

10 лет назад
Stanson76
Владимир 
49 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Dopings
30 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 отзывов(-1)
10 лет назад
$5
1 день
Ни на секунду не пожалел воспользовавшись услугами Алексея. Я довольно привередлив к исполнителям, однако здесь все было выполнено настолько четко, что придраться было не к чему. Справился с работой очень оперативно, и профессионально, за что отдельное Спасибо! Рекомендую всем кто ценит качество, время и деньги!
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Заявки фрилансеров

Dopings
30 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 отзывов(-1)
10 лет назад