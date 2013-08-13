На сайте http://swingersclubslist.org/ (осторожно, взрослая тематика) добавить ещё один раздел, похожий на тот, что сейчас называется "Swingers clubs in". Отличие раздела — то, что в нём будет не каталог клубов, а список ...
Убрать редирект и вирус с сайта
При просмотре сайта происходит перенаправление на неизвестный сайт. Задача найти вредоносный редирект и удалить вирус, и восстановить нормальную работу сайта.
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