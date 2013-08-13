Требуется грамотный PHP программист для разработки: 1. Модуля обмена информацией с 1С (выгрузка в Бухгалтерию) 2. Модуль управления тарифами и прайсом из 1С 3. Разработка модуля заказов услуг с сайта компании. ...
Калькулятор расчета винтовых свай
Бюджет 2000р.
Принцип работы калькулятора следующий:
1. в окошке номер один клиент выбирает диаметр сваи,
2. следующее окно длина сваи,
3. окно №3 количество свай,
4. окно №4 оголовок (без оголовка, 200*200, 250*250),
5. окно №5 нужен ли монтаж
6. окно №6 доставка
-ставится галочка если нужна, появляется поле ввода расстояния от г.Наб Челны
-Удаленность от Челнов до 10км стоит 1500р
-Удаленность до 100км, расстояние*30+1500р
-удаленность больше 100км, расстояние*30, но не менее 4500р.
7. Поле Имя, Почта(обязательное), Телефон.
Над окошками есть значек, при нажатии на который всплывает пояснение по полю.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
На сайте http://swingersclubslist.org/ (осторожно, взрослая тематика) добавить ещё один раздел, похожий на тот, что сейчас называется "Swingers clubs in". Отличие раздела — то, что в нём будет не каталог клубов, а список ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Помогите решить вопрос разные цены в разных городах. vmBranch не подходит, поддомены не подходят. Сейчас под каждый город сознан отдельный продавец. Геолокация определяется с помощью данного модуля http://www.kutsevalov.name/2013/08/13/modul-vibora-goroda-dlya-joomla/comment-page-6/. У каждого продавца есть контакты (страна, город). ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Требуется прикрутить скрипт отправки формы на почту (на несколько адресов) без перезагрузки страницы. Сейчас форма работает на php, http://kupe66.ru/index.php?page=zakaz Необходимо сделать так же, как на сайте kupe196.ru: Проверка на заполнение, ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
Разработать систему аутентификации для входа в закрытую часть сайта по логину и паролю, которые уже имеются в таблице MySQL. Предлагайте свои сроки и стоимость. Приветствуются примеры такой работы. Подробнее задание описано на странице http://astrohit.com/tz/tz_22.htmlЗавершен10 лет назад
chiptun точка msk.ru / audi Нужно доработать менюшку когда нажимаешь цена ремонта srs он должен перемещать вниз и открывать чиптюнинг, так и все четыре раздела.Завершен10 лет назад
- $10
Приветствую! Нужен web интерфейс для крона. Что то наподобие как во вложении... Когда стоят галочки то выполнять первую команду, когда не стоят, то вторую (команды потом напишу-это обычная ссылка) Указывайте Вашу ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $100
Нужен парс сайта. Желательно если парс уже реализован. Так как парс нужен срочно и нет времени делать парс с нуля, учитывая множество "подводных камней" и настроек. Парс должен собирать информацию в бд - без ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Необходимо подключить шлюз к сайту.Есть документация и доступ к тестовой площадке. Сайт на Drupal7. Оплата WMZ WMR. Подключить нужно за 2 дня! Опыт обязателен в подобных проектах!Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Нужны правки для сайта: http://www.ik-energy.ru/ CMS: ModX. Один программист взялся, но в итоге отказался так как не сильно знаком с этой системой. В ответе ...Завершен10 лет назад