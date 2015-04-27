Подключить шлюз к сайту.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки125 просмотров

Необходимо подключить шлюз к сайту.Есть документация и доступ к тестовой площадке.

Сайт на Drupal7. Оплата WMZ WMR.

Подключить нужно за 2 дня!

Опыт обязателен в подобных проектах!

10 лет назад
jnetworkmanager
42 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Virtue mart

    Необходимо внедрить в корзину кнопки + и - для добавления и уменьшения количества товара. Сейчас сделано по уродски. Ссылка на корзину сайта http://opt.centrisol.ru/index.php/cart

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • WHMCS (доработка функционала)

    Требуется грамотный PHP программист для разработки: 1. Модуля обмена информацией с 1С (выгрузка в Бухгалтерию) 2. Модуль управления тарифами и прайсом из 1С 3. Разработка модуля заказов услуг с сайта компании. ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Внести правки на сайте

    Необходимо внести изменения в функционале и вёрстке сайта. Список и все подробности дам исполнителю. Сайт сделан на основе Joomla,но по сути можно сказать что это самописный сайт, т.к. ...

    Joomla
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется email рассылка

    Надо отпраыить письмо п базе 5000 контактов с возможностью отписки. Опыт обязателен. Проыерка валидности базы. Срок день. Оплата по факту. Предлагайте реальнфе цены

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработать сайт доски обьявлений

    Сайт xamo.ru доска объявлений.Сайт нуждается в доработке. что бы сайт мог конкурировать с авито, не уступал по функционалу, удобству, и внешнему виду.Подробное ТЗ покажу исполнителю,предлагайте цены и сроки

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Добавление свойств товара в корзину. Битрикс-Старт

    Необходимо доработать решение http://bitrixtest.mlife-media.by/asz/catalog/avtomobilnaya-elektronika/gps-navigatory/3632/ до примерно такого вида http://lena-basco.ru/catalog?id=308, чтоб в корзину добавлялись свойства товара и комментарий сколько это будет стоить?

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Парсинг информации из веб-каталога

    Необходимо отсюда http://bit.ly/1z87A0n (при выбранных опциях "новые" и "поиск инвестиций") для каждого проекта спарсить следующую информацию (если какое-то поле у проекта не заполнено - оставляем пустым): 1. название проекта 2. страна, город ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написать CMS для сайта

    $500

    Добрый день! Требуется написание системы управления для сайта. ТЗ и все подробности в личку. Сроки до 1-й недели, плюс неделя после сдачи на тестирование.

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад