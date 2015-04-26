Парсинг информации из веб-каталога

Необходимо отсюда http://bit.ly/1z87A0n (при выбранных опциях "новые" и "поиск инвестиций") для каждого проекта спарсить следующую информацию (если какое-то поле у проекта не заполнено - оставляем пустым):

1. название проекта

2. страна, город

3. описание проекта

4. все ссылки отсюда http://c2n.me/3gLfbJn.jpg отдельным полями: "Адрес сайта", "VK", "Facebook", "Twitter".

5. ссылки отсюда http://c2n.me/3gLfwMk.png отдельными полями: "AppStore", "Google Play".

6. категории отсюда http://c2n.me/3gLfE3f.png, сделать их через запятую.

Далее, если у проекта указан адрес сайта (в пункте 4), то необходимо зайти на него, найти контактный адрес e-mail, и также спарсить его. Поле назвать "e-mail".

Просьба указывать сроки исполнения и ваш ценник.