Скрипт отправки сообщения в Твиттер, ВКонтакте и Фейсбук

Всем доброго конца апреля.

Нужен PHP-скрипт с функциями, которые отправляют сообщение на: аккаунт в Twitter, стену сообщества ВКонтакте и стену страницы в Facebook.

Для Твиттера сообщение - это текст, ссылка и изображение.

Для ВКонтакта - текст, прикрепленное изображение и ссылка.

Для Фейсбука - текст и ссылка (а изображение будет браться самим фейсбуком, из внутренней разметки по ссылке).

Данные для авторизации в скрипте прописываются.

Авторизовываться каждый раз для отправки конечно же не нужно - должен автоматически получаться и сохраняться нужное время (сколько он живет) токен той или иной соц. сети (в частности, ВКонтакте - токен хранится например 24 часа).

html-интерфейс для выполнения отправки не требуется, - только код.