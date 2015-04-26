Глобус для туристического сайта

имеется карта мира отрисованная дизайнером, которую нужно насадить на модуль 3d земного шара, который должен масштабироваться и вращаться во все стороны. при наведении на страну она должна выделяться другим цветом (появляться контур), после чего при нажатии на страну осуществляется редирект на внутреннюю страницу сайта.

данная функция реализовывается с помощью модуля, пропавший исполнитель ставил карту на него - ссылка на глобус - http://marcuzy.ddns.net/globe/

глобус в итоге должен быть встроен в главную страницу сайта